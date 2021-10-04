Лихач в маске с битой кошмарил автомобилистов в Петербурге и лишился прав

Мировой судья признал Владислава Ермолина виновным в повторном проезде на красный свет и выезде на встречную полосу. В салоне его авто нашли бейсбольную биту.

Мировой судья Петербурга признал Владислава Ермолина виновным в совершении административных правонарушений. 19 декабря 2025 года около 10 утра Ермолин за рулем Skoda Octavia на улице Кременчугской проехал на запрещающий сигнал светофора. Это нарушение он совершил повторно в течение года. Кроме того, он выехал на полосу встречного движения и продолжил движение по ней в зоне пешеходного перехода.

В суде Ермолин не признал вину и заявил, что не может вспомнить, был ли он за рулем. Однако инспектор ДПС сообщил, что нарушение выявили по видеозаписи из соцсетей. После установления госномера и владельца мужчину остановили. Он подтвердил, что является единственным водителем автомобиля. С его согласия в салоне обнаружили деревянную биту. На авто также была наклейка о высоком напряжении — это Ермолин объяснил желанием предупредить окружающих. Своим хулиганским поступком он, по его словам, хотел "отжать" других водителей, если за рулем впереди идущей машины находится его девушка.

Суд назначил Ермолину наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 5 месяцев по каждому правонарушению.

