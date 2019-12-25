Производство Exeed планируют перенести на автозавод АГР в Петербурге

Производство премиальных автомобилей Exeed планируется перенести с бывшего завода Mercedes в Подмосковье на площадку холдинга "Автодор" в Шушарах. Как сообщают "Ведомости", стороны находятся в процессе создания совместного предприятия, что соответствует стратегии холдинга по объединению производства суббрендов Chery на своих мощностях.

На данный момент сборка автомобилей Exeed осуществляется на заводе в индустриальном парке "Есипово", который принадлежит дилерской группе "Автодом". Производственная мощность этой площадки составляет около 20 тысяч автомобилей в год. По информации источников, китайская сторона надеялась на включение марки в специальный инвестиционный контракт, ранее заключенный с Mercedes, что дало бы возможность получать промышленные субсидии и участвовать в государственных закупках. Однако этого не произошло.

Перенос производства в Шушары позволит Exeed воспользоваться уже существующей инфраструктурой холдинга "Автодор", что может значительно упростить и ускорить процесс.

Ранее мы сообщили о том, что на бывшем заводе GM в Шушарах собрали первый тестовый автомобиль Jeland.

Фото: Telegram / AutoRun SPb