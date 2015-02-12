  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге огласили приговор нетрезвому водителю Mitsubishi
Сегодня, 16:28
93
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге огласили приговор нетрезвому водителю Mitsubishi

0 0

Машину фигуранта конфисковали в доход государства.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому вменили ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом рассказали 7 мая в надзорном ведомстве. 

В сентябре 2025 года фигуранта остановили сотрудники Госавтоинспекции на улице Ушинского. Мужчина находился в состоянии опьянения за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer: результат медицинского освидетельствования оказался положительным. В октябре 2024 года обвиняемого уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 

Подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением прав на 2 года. Машину конфисковали в доход государства. 

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет мужчина, севший за руль в состоянии опьянения ради покупки цветов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии