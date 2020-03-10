Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, севший за руль в состоянии опьянения ради покупки цветов

На машину обвиняемого наложен арест.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте его остановили на Авангардной улице сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина за рулем автомобиля Ford находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен водительских прав.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме водителя. Фигурант пояснил, что выпил пива, а потом решил поехать за цветами. На машину обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

