Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, севший за руль в состоянии опьянения ради покупки цветов
Сегодня, 15:35
На машину обвиняемого наложен арест.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте его остановили на Авангардной улице сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина за рулем автомобиля Ford находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен водительских прав. 

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме водителя. Фигурант пояснил, что выпил пива, а потом решил поехать за цветами. На машину обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина прыгал на капоте и крыше машины на Будапештской улице. 

Фото: Piter.TV 

