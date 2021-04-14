Петербуржец задолжал 110 тыс. рублей алиментов. Его будут судить

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 43-летнего горожанина по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).
Как сообщили в надзорном ведомстве 7 мая, мужчина обязан выплачивать алименты на содержание двоих детей. При этом он не оказывал помощи в виде денег, продуктов или одежды. Общая сумма задолженности превысила 110 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что должник по алиментам наехал на судебного пристава в Петербурге при аресте. Он признал вину и полностью погасил долг.
