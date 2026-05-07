На Рылеева мужчина избил свою девушку и прохожего, который хотел ее защитить

Росгвардейцы Центрального района задержали напавшего на свою девушку и прохожего, который заступился за нее. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 мая на улице Рылеева у пары произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил спутницу за шею и начал душить. Это заметил местный житель и решил заступиться за потерпевшую. В ответ злоумышленник повалил его, и он ударился головой об асфальт. Жена последнего сразу позвонила в полицию.

На месте поймали 31-летнего неадеквата и доставили в 78-й отдел. Пострадавшего 39 лет госпитализировали в больницу с различными травмами.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии