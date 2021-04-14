Исторические здания в Красном Селе продают за 1 рубль

Торжественно-траурная церемония прошла у мемориальной доски на улице Рубинштейна. Участники отметили, что ее поэзия стала символом Победы и восстановления духа ленинградцев.

Российский аукционный дом объявил конкурс по продаже двух памятников архитектуры начала XX века в составе ансамбля "Фабричный поселок" в Красном Селе. Начальная цена каждого лота — 1 рубль. Здания находятся в аварийном состоянии. Победители должны будут воссоздать объекты и приспособить их для современного использования: под мини-гостиницы, рестораны или офисы.

Двухэтажные дома площадью 575,1 и 974,8 квадратного метра расположены на первой линии озера Безымянное. К ним прилагаются земельные участки 1800 и 1400 квадратных метров соответственно. Постройки 1904–1905 годов являются объектами культурного наследия.

Заместитель гендиректора РАД Григорий Начинкин пояснил, что продажа памятников за рубль — более перспективный механизм для долгосрочных вложений, чем аренда. Победитель торгов станет арендатором участков, а после выполнения условий конкурса получит приоритетное право выкупа земли. Локация позволяет рассматривать сценарий создания гостиничного комплекса. Действует госпрограмма льготного кредитования на восстановление объектов культурного наследия под гостиницы по ставке 6 процентов. Торги назначены на 4 июня.

