На реконструкцию подходов к Цимбалинскому путепроводу выделят более 1,2 млрд рублей

На реконструкцию подходов к Цимбалинскому путепроводу в Петербурге выделят более 1,2 млрд рублей, согласно данным государственной закупки. Заказчиком выступает Дирекция транспортного строительства. Соответствующий тендер был размещен 29 апреля на сайте госзакупок. Заявки от потенциальных участников принимаются до 20 мая, а итоги конкурса будут подведены 25 мая.

Начальная стоимость контракта составляет 1 233 145 259,18 рубля. Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию подходов к путепроводу, а также разработать необходимую рабочую документацию.

19 марта в Смольном сообщили о текущем состоянии строительства нового Цимбалинского путепровода. После завершения надвижки правого пролёта готовность объекта достигла 55%. Протяжённость пролётного строения составляет 247 метров. Проект предусматривает возведение двух путепроводов — для левого и правого направлений, которые строятся параллельно. Для их создания потребуется около 5200 тонн металлоконструкций. Работы по строительству путепровода над железнодорожными путями ведутся в технологические окна, чтобы не нарушать график движения поездов.

Фото: Пресс-служба КРТИ