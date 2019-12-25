На благоустройство пляжа Колонистского пруда в Пушкине выделят 111 млн рублей
Сегодня, 8:10
На благоустройство пляжа Колонистского пруда в Пушкине выделят 111 млн рублей

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Петербурга на 2026 год.

Пляж Колонистского пруда в Пушкине ждет масштабное обновление: на благоустройство территории выделено более 111 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 30 июня, сообщается на портале госзакупок. 

Реновация проводится в рамках сохранения объекта культурного наследия федерального значения — "Парка", который является частью комплекса "Отдельный парк".

Согласно проекту контракта, опубликованному 22 апреля, работы разделены на два крупных блока: строительно-монтажные работы за 35 млн рублей и закупка оборудования почти за 55 млн рублей.

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Петербурга на 2026 год. Победителя тендера планируют определить 14 мая.

Ранее мы сообщили о том, что на Ушаковском путепроводе пройдет замена асфальта за 54 млн рублей.

Фото: ЕИС "Закупки"

