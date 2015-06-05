Петербуржцам рассказали о причинах первого покушения на Александра II

16 апреля 1866 года в Санкт-Петербурге произошло первое покушение на императора Александра II, совершённое Дмитрием Каракозовым, членом революционного кружка, возглавляемого Н. А. Ишутиным. Это событие стало началом серии атак на правителя и оказало значительное влияние на дальнейшую историю России, пишет spb.aif.ru.

Каракозов, ранее исключённый из университетов за участие в студенческих беспорядках, выстрелил в императора, когда тот выходил из Летнего сада. Однако его попытка не удалась: крестьянин Осип Комиссаров, оказавшийся рядом, успел оттолкнуть руку стрелявшего, что спасло жизнь Александру II. Каракозов был задержан на месте и позже приговорён к смертной казни.

Покушение произошло на фоне нарастающего недовольства в обществе, вызванного экономическими трудностями, коррупцией и социальными напряжениями, а также критикой внешней политики императора. В это время в России усиливались революционные настроения, особенно среди молодежи, что привело к созданию тайных организаций, стремящихся к насильственному свержению власти.

В ответ на покушение правительство приняло меры, которые привели к отставке ряда высокопоставленных чиновников и закрытию либеральных изданий. Это событие также стало поворотным моментом в политике Александра II, который начал сворачивать курс либеральных реформ.

Покушение Каракозова стало первым из нескольких попыток убийства императора, и в конечном итоге, 1 марта 1881 года, Александр II был убит террористами из организации "Народная воля". На месте его гибели в Петербурге был возведён Храм Спаса на Крови, который стал одним из символов города.

Ранее петербуржцам рассказали о тайнах Михайловского замка.

Фото: Сайт Государтсвенного Эрмитажа