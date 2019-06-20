Петербуржцам рассказали о тайнах Михайловского замка

В сердце Петербурга возвышается уникальный российский памятник архитектуры — Михайловский замок, выполненный в стиле романтического классицизма. Об истории архитектурного объекта пишет spb.aif.ru.

Этот удивительный замок, больше похожий на средневековую крепость, нежели на традиционный императорский дворец, буквально с первых дней существования стал местом притяжения загадочных историй и мистических слухов. После трагедии, произошедшей в стенах замка, связанной с убийством императора Павла I, его слава усилилась многократно, превратив строение в одно из самых зловещих и интригующих мест Северной столицы.

Замку исполнилось 226 лет — его строительство завершилось 15 марта 1800 года. На возведение и декор дворца ушло колоссальное состояние — более 6 миллионов рублей. Сайт spb.aif.ru предлагает вспомнить, каким был путь этого прекрасного замка сквозь века русской истории.

Великолепная резиденция с роскошными башнями, чугунными решетками и подъёмными мостами воплощала мечты императора Павла I, чья фигура остается одной из самых противоречивых в российском государстве. Замысел построить собственное убежище пришел к будущему монарху задолго до восхождения на трон. Поэтому неудивительно, что едва заняв престол, Павел издал приказ о возведении новой крепости, призванной заменить старый Летний дворец.

Местоположение замка определено не случайно. Ведь именно в Летнем дворце, 20 сентября 1754 года, великий князь Павел увидел свет, а спустя некоторое время именно здесь мать Павла, Екатерина II, пришла к власти в результате дворцового переворота. Существует версия, будто Павел произнес фразу: "Умру там, где родился". Однако исследователи полагают, что его мотивы носили совсем иной характер. Возможно, таким образом Павел пытался стереть память о сложной эпохе детства и юности, полной конфликтов с властолюбивой матушкой.

Павел устроил настоящую войну с памятниками эпохи матери. Еще в 1797 году Летний дворец был разрушен, Таврический дворец превратился в казармы, а многочисленные постройки времен Екатерины II пострадали от рук архитектора-новатора. Официально причиной сноса старых строений называлась их ветхость, и именно на месте некогда любимого императрицей Летнего дворца возник великолепный Михайловский замок.

Фото: пресс-служба Русского музея (Дарья Середюк)