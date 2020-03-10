В центре Петербурга перекроют улицу Степана Разина с 7 по 27 мая
Сегодня, 16:52
Причиной ограничений станут работы по строительству инженерных сетей. 

В Адмиралтейском районе вводится ограничение движения транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга, с 7 по 27 мая будет перекрыт участок улицы Степана Разина — от Рижского проспекта до набережной Обводного канала.

Кроме того, до 20 мая сохраняется перекрытие Рижского проспекта на участке от Старо-Петергофского проспекта до улицы Степана Разина.

Ранее мы сообщили о том, что в ГАТИ оценили ход реставрации фасадов на Невском.

Фото: Пресс-служба  ГАТИ Петербрга 

