В ГАТИ оценили ход реставрации фасадов на Невском

Начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко провёл инспекцию хода реставрационных работ на фасадах зданий, расположенных на Невском проспекте. Как сообщил "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ведомства, в настоящее время реставрация ведётся на 23 жилых домах.

Из них 13 объектов находятся в ведении Фонда капитального ремонта, который отвечает за восстановление фасадов и кровель. Ещё 10 зданий являются объектами культурного наследия, и их реставрация проходит под контролем Дирекции заказчика.

На всех объектах уже установлены строительные леса и временные фасадные конструкции. Согласно графику, завершение основных реставрационных работ запланировано на осень 2026 года, а по некоторым историческим зданиям — на 2028 год.

По итогам проведённой проверки нарушений выявлено не было, работы выполняются в соответствии с установленным графиком.

Ранее мы сообщили о том, что снос ТЦ у "Приморской" возобновлен в Петербурге.

