Снос ТЦ у "Приморской" возобновлен в Петербурге

Собственник не исполнил предусмотренные соглашением обязательства, и демонтаж павильона так и не был проведён.

В Петербурге возобновлён снос оставшейся части торгового центра у станции метро "Приморская". Как сообщили в Комитете по контролю за имуществом (ККИ), собственник объекта не выполнил свои обязательства в установленный срок.

Ранее между комитетом и владельцем здания была заключена двусторонняя дорожная карта, в которой был разработан план мероприятий по урегулированию ситуации. План включал оформление разрешительной документации и добровольный демонтаж объекта в оговорённые сроки. Однако собственник не исполнил предусмотренные соглашением обязательства, и демонтаж павильона так и не был проведён. В связи с этим ККИ приступает к процедуре принудительного сноса объекта.

Ранее, в середине февраля, по требованию ККИ суд обязал бывшего арендатора земельного участка снести нелегально построенный объект в течение месяца после получения всех разрешений. До этого договор аренды с собственником павильона был расторгнут, однако он отказался освобождать территорию.

