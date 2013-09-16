Торговый павильон у "Приморской" пойдет под снос после судебного решения в Петербурге

Демонтаж ларька у метро начнут с оформления документов.

История с незаконным павильоном у станции метро "Приморская" вышла на финишную прямую. В пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Петербурга сообщили, что достигнута договоренность о добровольном освобождении земельного участка. Решение стало возможным после того, как суд отказал бывшему арендатору в исковых требованиях и снял обеспечительные меры, ранее блокировавшие снос объекта.

Стороны подписали двустороннюю дорожную карту — план мероприятий, который предусматривает поэтапный демонтаж павильона. На первом этапе бывшему владельцу предстоит оформить всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ. Без этого комплекта бумаг приступать к разбору конструкции нельзя.

После получения всех согласований арендатор обязуется уложиться в месячный срок и полностью освободить участок. В соглашении также отдельно прописаны условия безопасности: демонтаж должен пройти с соблюдением всех действующих норм и с учетом интересов местных жителей, чтобы работы не доставляли неудобств горожанам.

Фото: ККИ