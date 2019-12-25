Орлов объяснил успех Семака в "Зените"

По словам эксперта, хороший тренер должен быть обучен.

Комментатор Геннадий Орлов объяснил успешность Сергея Семака на посту главного тренера футбольного клуба "Зенит". Об этом он заявил в эфире "Радио Зенит".

По словам эксперта, хороший тренер должен быть обучен. Орлов отметил, что Семак не только обучался тренерству, но также работал вместе с хорошими наставниками. Одним из таких был бывший тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти.

При Спаллетти, я помню, Семак все конспекты писал. Именно Спаллетти, когда его отстранили, сказал Миллеру, кого поставить в "Зенит". Геннадий Орлов, комментатор

Напомним, Сергей Семак работает в "Зените" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали шестикратными чемпионами России, выиграли два Кубка и пять Суперкубков России.

