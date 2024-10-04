Защитник "Зенита" Нино назвал своего любимого русского писателя

Защитник футбольного клуба "Зенит" Нино назвал своего любимого русского писателя. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу сине-бело-голубых.

По словам бразильского футболиста, среди русских писателей ему больше нравится Лев Толстой. Нино уточнил, что этот писатель был первым, которого порекомендовали ему для знакомства с русской литературой.

Его размышления приводят к тому же выводу, что и у Соломона. А именно, что мы часто живем, гоняясь за иллюзией. Поэтому считаю, его мысли очень близки к тому, во что я верю, к тому, о чем говорит Библия. Нино, защитник "Зенита"

Напомним, Нино играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне бразилец провел за команду 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

