"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Црвеной Звездой" в июле

Футбольный клуб "Зенит" сыграет товарищеский матч с сербской "Црвеной Звездой" в июле. Об этом заявил "Спорт-Экпрессу" гендиректор сербского клуба Звездан Терзич.

По его словам, стороны договорились провести встречу в летний период. Терзич напомнил, что "Црвена Звезда" каждый год играет с "Зенитом" товарищеский матч. Он также заявил, что никто из московского "Спартака" не связывался с клубом насчет проведения матча.

Отметим, что в последний раз "Зенит" и "Црвена Звезда" играли друг с другом в июне 2025 года в Сочи. Тогда сине-бело-голубые одержали победу со счетом 3:0.

