Нападающий "Зенита" Педро избежал серьезной травмы

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Педро избежал серьезной травмы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Бразильский футболист не попал в заявку сине-бело-голубых на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо" из-за травмы. Его команда одержала победу со счетом 3:1.

Позже стало известно, что 20-летний бразилец избежал серьезной травмы. Он сможет вернуться в обойму "Зенита" после международной паузы.

Педро играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Ранее мы сообщали, что "Спартак" подаст жалобу на судейство по итогам матча с "Зенитом" из-за пенальти.

