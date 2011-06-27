"Спартак" подаст жалобу на судейство по итогам матча с "Зенитом" из-за пенальти

Московский клуб намерен оспорить один из двух одиннадцатиметровых, назначенных в их ворота в Петербурге.

Московский "Спартак" подаст обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против петербургского "Зенита". Как сообщает Metaratings.ru, в жалобу точно войдёт один из двух пенальти, назначенных в ворота красно-белых во встрече, завершившейся поражением москвичей со счётом 0:2.

Напомним, матч прошёл 14 марта на "Газпром Арене". Оба гола хозяева забили с одиннадцатиметровой отметки: на 43-й минуте за фол Пабло Солари против Дугласа Сантоса, а на 79-й — после вмешательства ВАР, зафиксировавшего нарушение Кристофера Ву на Педро. Второй пенальти реализовал Джон Дуран, первый — Александр Соболев.

Полный список эпизодов, которые "Спартак" вынесет на рассмотрение комиссии, станет известен позднее . Однако, по данным источника, один из двух пенальти точно будет оспорен.

После 21 тура "Зенит" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. "Спартак" остаётся на шестой позиции с 35 баллами.

