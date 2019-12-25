ABC: Берлин и Сидней создадут космическую систему слежения за Россией и КНР

Оба соглашения будут подписаны в ходе визита Писториуса в Австралию.

Австралия и Германия подпишут взаимное соглашение о статусе вооруженных сил и договор о сотрудничестве в сфере космической обороны и слежения за Россией и Китаем. Соответствующими данными с местному аудиторией поделился телеканал ABC со ссылкой на слова немецкого министра по обороне Бориса Писториуса. Чиновник из ФРГ объяснил, что документы предусматривают формирование системы раннего обнаружения угрозы. В Берлине и Канберре заметили, что соглашение облегчит работу военнослужащих и армий, размещенных на территории друг друга.

Мы должны быть в курсе того, что там происходит. Это единственный способ защитить наши собственные системы... Это можно было бы назвать системой раннего оповещения в космосе. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

При этом министр обороны Германии отметил, что в настоящее время на геополитической арене стало гораздо меньше надежности, честности и предсказуемости, поэтому партнерские отношения со странами-союзниками теперь важны, как никогда ранее.

Полиция ФРГ проводит операцию против устроивших диверсию на энергообъекте.

