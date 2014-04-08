В Берлине проведены обыски.

Немецкая проводит по всей стране операцию в отношении левых экстремистов. Соответствующими данными поделились местные журналисты из издания WELT. Специалисты пояснили, что по данным следственных структур в ФРГ, эти личности в сентябре 2025 года подожгли две опоры высоковольтной линии в Берлине. На тот момент без электричества на юго-востоке столицы Германии остались около 50 тысяч домохозяйств. Без электричества остались 2,2 тысячи торговых точек. Такой инцидент привел к нарушению движения общественного транспорта, отказа в работе светофоров. Материальный ущерб составил порядка составил несколько миллионов евро. Ответственность за произошло на себя взяла местная группировка.

Утром 24 марта в Берлине полицейские провели обыски на 15 объектах. О каких-либо задержаниях пока что в СМИ не сообщается. Напомним, что 3 января 2026 года в Берлине была снова совершена диверсия на объекте энергетической инфраструктуры. Неизвестные преступники подожгли кабельный мост и обесточили часть города.

