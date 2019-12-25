  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лидер АдГ призвал канцлера ФРГ узнать, что произошло с "Северными потоками"
Сегодня, 17:30
37
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Лидер АдГ призвал канцлера ФРГ узнать, что произошло с "Северными потоками"

0 0

Тино Хрупалла надеется, что Берлин укажет на "настоящих террористов".

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла призвал немецкого канцлера Фридриха Мерца вызвать украинского посла в Берлине к себе  и спросить дипломата о том, что же в реальности произошло с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2". Соответствующей информацией эксперт поделился с местной аудиторией, выступая на предвыборном мероприятии в городе Ротвайль, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг).  Политический деятель пояснил, что в настоящее время существует много подозрений относительно того, что же виновен в диверсии. Однако все фигуранты расследования по делу являются гражданами Украины. Речь идет о стране, которой власти из ФРГ оказывают военную помощь.

Кто подорвал прямо у нас перед носом наше дешевое энергоснабжение? Кто подорвал "Северный поток"? Это его не интересует... С этим должно тоже быть покончено. Это принадлежит немецким налогоплательщикам... Что происходит в Европе? Кто настоящие террористы в Европе? Это точно не Россия.

Тино Хрупалла, политик из ФРГ

По мнению немецкого политика, тоже самое сейчас  украинцы пытаются провернуть со Словакией и Венгрией.

Лидер АдГ: Германия должна вступить в переговоры с РФ о поставках газа.

Фото: YouTube / Alice Weidel

Теги: германия, северный поток, северный поток-2, тино хрупалла
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии