Тино Хрупалла надеется, что Берлин укажет на "настоящих террористов".

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла призвал немецкого канцлера Фридриха Мерца вызвать украинского посла в Берлине к себе и спросить дипломата о том, что же в реальности произошло с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2". Соответствующей информацией эксперт поделился с местной аудиторией, выступая на предвыборном мероприятии в городе Ротвайль, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг). Политический деятель пояснил, что в настоящее время существует много подозрений относительно того, что же виновен в диверсии. Однако все фигуранты расследования по делу являются гражданами Украины. Речь идет о стране, которой власти из ФРГ оказывают военную помощь.

Кто подорвал прямо у нас перед носом наше дешевое энергоснабжение? Кто подорвал "Северный поток"? Это его не интересует... С этим должно тоже быть покончено. Это принадлежит немецким налогоплательщикам... Что происходит в Европе? Кто настоящие террористы в Европе? Это точно не Россия. Тино Хрупалла, политик из ФРГ

По мнению немецкого политика, тоже самое сейчас украинцы пытаются провернуть со Словакией и Венгрией.

Фото: YouTube / Alice Weidel