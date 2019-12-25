Лидер АдГ: Германия должна вступить в переговоры с РФ о поставках газа

Алис Вайдель сообщила о том, что Берлину следует задуматься о диверсификации энергоресурсов из-за проблем на Ближнем Востоке.

Немецкие власти должны вступить в переговоры с российским руководством о поставках энергетических носителей на территорию Германии. Соответствующей информацией поделилась сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в городе Ротвайль, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг). Иностранный политик указала на то, что в текущих условиях зависимость ФРГ от поставок сжиженного природного газа из США и стран Персидского залива является фатальной ошибкой национального правительства. Она призвала чиновников вернуться к диверсификации поставок и создать "энергетический микс", связанный с нефтью, газом и атомной энергетикой. Для этот властям потребуется закупать ресурсы там, где они дешевле всего. Таким образом речь идет о Москве и необходимости переговоров с Кремлем.

Мы говорим совершенно ясно: мы должны покупать природный газ и нефть там, где они выгоднее всего по ценам. И поэтому мы выступаем против санкций в отношении России. Алис Вайдель, политик из ФРГ

Фото: YouTube / Alice Weidel