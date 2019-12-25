Посольство РФ сообщило о закрытии в ускоренном порядке счетов россиян в ФРГ

Дипломаты рассказали об очередном финансовом неудобстве для граждан РФ в ФРГ.

Немецкие банковские структуры начали закрывать счета российских граждан в превентивном порядке и в максимально сжатые сроки. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделали представители российского посольства в Германии. Дипломаты уточнили, что часто основанием для такого решения служит именно российский паспорт.

Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ. дипломатическое представительство РФ в ФРГ

Эксперты пояснили ситуацию. Они объяснили, что зачастую менеджеры банков недвусмысленно намекают клиентам о том, что проблему для владельца счета представляет сам паспорт гражданина России. Однако публично никто не признает такое основание для закрытия счета. Дипломаты добавили, что на бытовом уровне наши соотечественники на территории европейской страны сталкиваются с многочисленными неудобствами.

В Германии сообщили, что повестку мирных переговоров по Украине определит Россия.

Фото: pxhere.com