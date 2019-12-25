В Ленобласти начали просыпаться барсуки
Сегодня, 8:08
В Ленобласти начали просыпаться барсуки

Барсуки ведут сумеречный и ночной образ жизни, поэтому герой с фотографии и предстал перед камерой в темное время суток.

В Приозерском районе Ленинградской области на днях проснулся барсук. Эти животные – преданные семьянины, рассказал 26 марта известный биолог Павел Глазков. 

Барсуки ведут сумеречный и ночной образ жизни, поэтому герой с фотографии и предстал перед камерой в темное время суток. Он провел во сне не менее пяти месяцев. 

Интересно, что после пробуждения даже медведи способны первый месяц ничего не есть: для жизнедеятельности им хватает осенних жировых запасов. 

Павел Глазков, биолог 

Также барсуки известны чистоплотностью, и зверь, похоже, первым делом решил обновить "постель". У самцов хвост с заостренным кончиком, у самок он пушистый. Получается, первой проснулась именно самка. 

Ранее на Piter.TV: чибисы начали возвращаться в Петербург. Их появление в середине марта говорит о раннем наступлении весны.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко) 

