В Ленобласти начали просыпаться барсуки

Барсуки ведут сумеречный и ночной образ жизни, поэтому герой с фотографии и предстал перед камерой в темное время суток.

В Приозерском районе Ленинградской области на днях проснулся барсук. Эти животные – преданные семьянины, рассказал 26 марта известный биолог Павел Глазков.

Барсуки ведут сумеречный и ночной образ жизни, поэтому герой с фотографии и предстал перед камерой в темное время суток. Он провел во сне не менее пяти месяцев.

Интересно, что после пробуждения даже медведи способны первый месяц ничего не есть: для жизнедеятельности им хватает осенних жировых запасов. Павел Глазков, биолог

Также барсуки известны чистоплотностью, и зверь, похоже, первым делом решил обновить "постель". У самцов хвост с заостренным кончиком, у самок он пушистый. Получается, первой проснулась именно самка.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)