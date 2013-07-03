Чибисы начали возвращаться в Петербург
Сегодня, 10:47
Появление чибисов в середине марта говорит о раннем наступлении весны.

В Петербург начали возвращаться чибисы, сообщил 19 марта известный биолог Павел Глазков. Это довольно крупный кулик размером чуть меньше вороны. 

Птиц легко узнать по контрастно-белому оперению и длинным ногам. Кроме того, их отличает хохолок, который весной становится длиннее. 

Пигалицы – одни из первых птиц, которые возвращаются к нам с зимовки. Холодное время года они проводят в Западной Европе, как правило, во Франции и в Италии. 

Павел Глазков, биолог 

Появление чибисов в середине марта говорит о раннем наступлении весны. С каждым днем количество пернатых будет только увеличиваться. 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти встречены первые гадюки. Пять змей грелись на солнце на побережье Ладоги. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

