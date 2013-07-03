Чибисы начали возвращаться в Петербург

В Петербург начали возвращаться чибисы, сообщил 19 марта известный биолог Павел Глазков. Это довольно крупный кулик размером чуть меньше вороны.

Птиц легко узнать по контрастно-белому оперению и длинным ногам. Кроме того, их отличает хохолок, который весной становится длиннее.

Пигалицы – одни из первых птиц, которые возвращаются к нам с зимовки. Холодное время года они проводят в Западной Европе, как правило, во Франции и в Италии. Павел Глазков, биолог

Появление чибисов в середине марта говорит о раннем наступлении весны. С каждым днем количество пернатых будет только увеличиваться.

