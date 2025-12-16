В петербургских дворах поселились воронята

За птенцами постоянно присматривают заботливые родители.

В Петербурге во дворах появились воронята. Их родители любят гнездиться среди людей, да и птенцы у пернатых крупные и заметные, рассказал известный биолог Павел Глазков.

Подросшие воронята не умеют летать и самостоятельно добывать пищу, но поскольку в гнезде они не помещаются, то вынуждены его покинуть.

С этого момента родители кормят и оберегают своих слетков вне гнезда. Пока птенец не научится летать, может пройти несколько недель. Если у вас во дворе появился такой вороненок, в вашей помощи он не нуждается. Все, чем можете ему помочь, это не беспокоить его. Павел Глазков, биолог

За птенцами постоянно присматривают заботливые родители, готовые в любое время защитить свое чадо.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)