  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургских дворах поселились воронята
Сегодня, 8:40
172
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургских дворах поселились воронята

0 0

За птенцами постоянно присматривают заботливые родители.

В Петербурге во дворах появились воронята. Их родители любят гнездиться среди людей, да и птенцы у пернатых крупные и заметные, рассказал известный биолог Павел Глазков.

Подросшие воронята не умеют летать и самостоятельно добывать пищу, но поскольку в гнезде они не помещаются, то вынуждены его покинуть. 

С этого момента родители кормят и оберегают своих слетков вне гнезда. Пока птенец не научится летать, может пройти несколько недель. Если у вас во дворе появился такой вороненок, в вашей помощи он не нуждается. Все, чем можете ему помочь, это не беспокоить его. 

Павел Глазков, биолог 

За птенцами постоянно присматривают заботливые родители, готовые в любое время защитить свое чадо. 

Ранее на Piter.TV: к Финскому заливу прилетели черные гуси из Парижа. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: вороны, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии