Белый воробей пытается построить семью в центре Петербурга
Сегодня, 8:54
В Центральном районе Петербурга был замечен белый воробей, который пытается продолжить свой род. Подобная форма окраса – крайне редкое явление в природе, сообщил известный биолог Павел Глазков 21 мая. 

Частичную утрату пигмента ученые называют лейкизмом. Получается, что эта птица – лейкист, сама белизна – результат мутации в генах. Есть вероятность, что родители пернатого имели обычную окраску. 

Судя по серой шапочке на голове, это, вероятно, самец домового воробья – самого часто встречающегося вида воробьев в нашем городе. Порадовало, что сородичи к белому соседу относятся дружелюбно, более того, удалось даже снять, как он собирал перья – явно, для гнезда. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что лосенок, которого поймали в сквере на севере Петербурга, выпущен в Курортный район. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

