"Рельсы, строки, фельетоны": в Музее железных дорог открылась выставка к 135-летию Булгакова

В Санкт-Петербурге 19 мая музей железных дорог России дал "отправление" необычному составу. В честь 135-летия со дня рождения Михаила Булгакова здесь открылась выставка "Рельсы. Строки. Фельетоны". Место для экспозиции выбрано не случайно: оно переносит зрителей в 1920-е годы, где на руинах Гражданской войны гремела слава не только "Мастера и Маргариты", но и острых фельетонов будущего классика, которые он писал… прямо в поездах по пути на работу.

О том, что великий мистик начинал свой путь как рядовой журналист, помнят не все. Булгаков-репортер и Булгаков-драматург – две стороны одной гениальной медали. Экспозиция выставки развернулась в подлинном вагоне третьего класса.

Посетители могут увидеть инсталляцию в купе, где один из любимых булгаковских персонажей – Кот Бегемот – ведет хулиганский диалог с городовым. Но главный "экспонат", заставляющий вздрогнуть – это старинный проводной телефон 1930-х годов. Этот экспонат является своеобразной отсылкой на разговор Булгакова со Сталиным.

Снимая трубку, вы включаетесь в историю. Виктория Архипова, директор "Централизованной библиотечной системы Приморского района"



Не обошлось и без современного искусства: художники творческой мастерской "Отражение" представили видеопроекции и живопись. Особого внимания заслуживает триптих "Жизненный путь" на окнах вагона – он выполнен на полупрозрачной пленке, имитирующей запотевшее стекло, словно уходящий в прошлое поезд оставляет след на настоящем.

А на багажных полках расположились миниатюрные фигурки путешественников. Они символизируют "пассажиров", которые навсегда едут по страницам "Собачьего сердца", "Бега" и "Дней Турбиных" .

Выставка "Рельсы. Строки. Фельетоны" открыта для посетителей до 1 августа в рамках фестиваля "Петербург. Пространство Булгакова" . Вход осуществляется по билетам в Музей железных дорог России.

