В Музее железных дорог России прошел показ мод

Гостям музея представили несколько дефиле.

В Международный женский день гости Музея железных дорог России видели красочные дефиле, участвовали в мастер-классах, слушали живую музыку и делали памятные снимки в цветочной фотозоне. Для всех женщин вход 8 марта был бесплатным.

В начале праздничного дня у паровоза в разрезе прошёл модный показ Петербургских дизайнеров. Юные модели студии "Дефиле" ДЮЦ "Красногвардеец" представили коллекцию платков "Русская традиция". Затем зрители увидели коллекцию "Cher~Neva", автором и дизайнером которой является Елена Чернева, финалист премии президентской платформы "Россия страна возможностей".

Нам выпала честь выступать в таком прекрасном музее. И показывали мы для наших прекрасных дам две большие коллекции. Первое – это была коллекция павлопосадских платков – прекрасного русского аксессуара. И наш любимый бренд Cher~Neva дизайнера Елены Чернева "Петербургские сезоны". Коллекция была навеяна городом, настроением Невы, архитектурой, культурой Санкт-Петербурга. И, конечно, именно в этом месте хотелось ее представить, на площадке "Поезд в разрезе". По-моему, зрителям очень понравилось, нам хлопали и спрашивали адреса магазинов, поэтому было очень красиво и интересно. Анна Гущина, представитель студии модельной пластики "Дефиле".

Также в этот день в другом крыле музея состоялся гала-показ моды разных эпох России "Три века моды". Зрители совершили путешествие во времени и проследили эволюцию одежду разных сословий. Все началось с нарядов 18-19 веков от межклубного объединения "Модное посольство", а завершилось показом одежды от 20-х до 60-х годов от клуба винтажного стиля "Ретроспектива".

С девочками, мальчиками, которые в дефиле участвовали, я знакома непосредственно близко. Очень понравилось то, что в таком большом красивом историческом пространстве собрали столько образов разных веков, что всё прям очень в тему встало, и было приятно смотреть. Эльвира Зотева, руководитель фотонаправления в Петербурге.

Кроме дефиле, зрителей ждали и другие развлечения. Как для детей, так и взрослых целый день проводились мастер классы, на которых можно было сделать открытку с поездом или стильный арт-объект. На протяжении всего дня в музее проводились экскурсии о роли женщин в развитии железных дорог России. А в 15:00 у того же разрезанного поезда можно было услышать знаменитые джазовые мелодии в исполнении живого оркестра.

Искусство моды, музыки и визуальных эффектов создали запоминающийся и эффектный праздник для женщин.

