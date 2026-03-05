Представители строительной отрасли Петербурга поздравили женщин с Международным женским днём

Строительная отрасль давно перестала быть исключительно мужской территорией.

В Международный женский день представители строительной отрасли Петербурга обратились к женщинам с тёплыми словами. Начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Владимир Болдырев и исполнительный директор конкурса "Доверие потребителя" Валентина Нагиева поделились поздравлениями, в которых нашлось место и нежности, и признанию заслуг женщин в профессии. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Дорогие женщины! От себя лично и от службы Госстройнадзора Санкт-Петербурга в целом я хочу в этот праздник пожелать вам красоты, любви, энергии, сил. Вы – наша опора. Вы тот луч, за которым мы идем. И все наши победы, все наши стройки, все наши успешные реализованные проекты они, конечно же, благодаря вам и только для вас. С праздником, дорогие наши женщины! Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга

Валентина Нагиева, в свою очередь, напомнила, что строительная отрасль давно перестала быть исключительно мужской территорией.

Дорогие женщины! Оказывается, у строителей женское лицо. И столько красивых и великолепных, умных женщин в нашей отрасли. Мы это видим на церемонии награждения, поэтому красота и ум спасёт мир. А я желаю вам просто личного женского счастья и реализации и в работе, и дома в семье среди родных и близких. Валентина Нагиева, исполнительный директор конкурса "Доверие потребителя"

Видео: портал "Строительный Петербург" (стоп-кадр unsplash/Sebastian Doll)