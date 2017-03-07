Беглов и Бельский поздравили петербурженок с Международным женским днём

Они обратились к женщинам со словами восхищения и благодарности.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравили жительниц Петербурга с 8 Марта. В своём обращении они назвали этот день светлым и радостным праздником и выразили глубокую признательность матерям, жёнам, дочерям, бабушкам, сёстрам, коллегам и подругам.

В поздравлении подчёркивается, что в России веками сохранялось восторженное, светлое и трепетное отношение к женщине. Им посвящены лучшие творения великих поэтов, музыкантов и художников. В объявленный Президентом Год единства народов России авторы обращения отдают дань глубокого уважения женщинам как хранительницам многовековых традиций Отечества.

Несмотря ни на какие обстоятельства во все времена именно женщины оставались опорой семьи, воспитывали детей, передавали им высокие нравственные ценности, говорится в поздравлении. Особые слова признательности выражены женщинам, которые сегодня защищают Родину на передовой, лечат раненых в госпиталях. Сердца петербуржцев — с матерями, жёнами, сёстрами и дочерями участников специальной военной операции.

Руководители города отметили и трудовые достижения женщин, которых сегодня нет сфер, где они не добивались бы самых высоких результатов.

Спасибо всем женщинам за труд, заботу, за доброту сердец и самые светлые чувства. Пусть праздничный день будет наполнен вниманием близких людей, радостью и весенним настроением. Александр Беглов и Александр Бельский, губернатор Санкт-Петербурга и председатель Заксобрания Петербурга

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин тепло поздравил российских женщин с 8 Марта.

Фото: Смольный