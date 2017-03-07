"Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая": Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент поблагодарил их за мудрость, милосердие и стойкость, отдельно отметив участниц СВО.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём. В своём обращении глава государства назвал этот праздник символом самых светлых и тёплых чувств, а также признался в восхищении прекрасной половиной человечества.

Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, тёплыми чувствами, восхищаемся нашими прекрасными женщинами, от всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Владимир Путин, президент РФ

Президент подчеркнул, что щедрая и мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь согревает человека всю жизнь. Он отметил, что женщины добиваются потрясающих результатов в самых разных профессиях, проявляют стойкость характера и лидерские качества, когда это необходимо.

Вы без колебаний приходите на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружаете вниманием и заботой родных и близких, посвящаете себя воспитанию детей. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заверил, что на государственном уровне и в семьях будут создавать все условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом и самореализацией.

Отдельные слова благодарности президент адресовал женщинам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, работающим на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах.

Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа. Искренне и сердечно благодарю вас. Владимир Путин, президент РФ

В завершение Путин пожелал женщинам счастья с теми, кто им дорог, успехов, здоровья и благополучия.

Видео: kremlin.ru