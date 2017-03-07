"Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая": Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём. В своём обращении глава государства назвал этот праздник символом самых светлых и тёплых чувств, а также признался в восхищении прекрасной половиной человечества.
Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, тёплыми чувствами, восхищаемся нашими прекрасными женщинами, от всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности.
Владимир Путин, президент РФ
Президент подчеркнул, что щедрая и мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь согревает человека всю жизнь. Он отметил, что женщины добиваются потрясающих результатов в самых разных профессиях, проявляют стойкость характера и лидерские качества, когда это необходимо.
Вы без колебаний приходите на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружаете вниманием и заботой родных и близких, посвящаете себя воспитанию детей.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства заверил, что на государственном уровне и в семьях будут создавать все условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом и самореализацией.
Отдельные слова благодарности президент адресовал женщинам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, работающим на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах.
Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа. Искренне и сердечно благодарю вас.
Владимир Путин, президент РФ
В завершение Путин пожелал женщинам счастья с теми, кто им дорог, успехов, здоровья и благополучия.
Видео: kremlin.ru
