Петербуржцы стали чаще нанимать музыкантов и ведущих для празднования 8 Марта

Эксперты зафиксировали рост спроса на организацию праздников и бьюти-услуги.

В преддверии Международного женского дня петербуржцы всё чаще обращаются к профессионалам за организацией праздников. Согласно данным "Авито Услуг," спрос на комплексную подготовку событий вырос на 18%, а услуги ведущих стали популярнее на 17%. Особенно заметно увеличился интерес к живой музыке — востребованность музыкантов и групп подскочила на 87%, сообщили эксперты платформы.

Аналитики изучили изменение спроса на различные сервисы в январе-феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что петербуржцы активно ищут способы сделать праздник ярче и интереснее. На 25% чаще стали заказывать интерактивные развлечения для гостей — квизы, шоу-игры, квесты и другие форматы.

Традиционно в предпраздничные дни растёт интерес к бьюти-процедурам. Самый впечатляющий скачок зафиксирован в категории укладок волос — спрос вырос в 3,4 раза. Однотонное окрашивание стало востребованнее на 96%, педикюр и наращивание ресниц — на 54%. На 47% увеличилась популярность японского маникюра, который славится бережным подходом к обработке ногтей.

Ещё один заметный тренд — обращение к услугам банщиков: спрос вырос на 44%. Это подтверждает, что петербуржцы всё чаще воспринимают поход в баню не просто как гигиеническую процедуру, а как полноценный оздоровительный ритуал.

Ранее Piter.TV сообщал, что продажи винтажной одежды и аксессуаров в Петербурге к 8 Марта взлетели в 2,5 раза.

Фото: pxhere