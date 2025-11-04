Продажи винтажной одежды и аксессуаров в Петербурге к 8 Марта взлетели в 2,5 раза

В тренде — платья, шарфы, посуда и виниловые проигрыватели.

В преддверии 8 Марта жители Петербурга всё чаще выбирают подарки с историей. По данным аналитиков "Авито", продажи винтажной одежды и аксессуаров в городе выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью пользуются ретро-джемперы, платья, аксессуары для волос и винтажная посуда.

Как сообщили в пресс-службе платформы, спрос на винтажные вещи в Петербурге заметно вырос практически во всех категориях. Ретро-джемперы, свитеры и кардиганы стали покупать в 3,5 раза чаще (средняя цена — 2 000 рублей), а винтажные платья — в 1,5 раза (средняя цена 2 600 рублей).

Продажи аксессуаров в стиле ретро также увеличились в 2,5 раза. Особенно выделяются аксессуары для волос — их покупают в 4,5 раза чаще, в среднем за 3 400 рублей. Винтажные платки и шарфы разлетаются в три раза активнее (1 800 рублей), ретро-очки — в 2,5 раза (7 600 рублей), головные уборы — в два раза (1 800 рублей), а ремни и пояса — тоже в два раза (2 100 рублей). Не обошли вниманием и домашний уют: продажи винтажной посуды — сервизов, чайных пар — выросли в два раза, средний чек составил 3 100 рублей. А виниловые проигрыватели стали покупать на 42% чаще, их средняя цена — 25 000 рублей.

Винтажные товары не выходят из моды уже несколько лет. Одни покупают ретро-вещи из ностальгии, другие ценят их за историю и уникальность. На платформе можно найти редкие коллекционные экземпляры, которые удивят даже искушённых любителей винтажа. Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в "Авито"

Интересно, что изменились и цветочные предпочтения петербуржцев. Лилии стали покупать в два раза чаще, продажи лаванды выросли на 87%, тюльпанов — на 84%, гортензий — на 38%. При этом спрос на ирисы, хризантемы, гипсофилы и сухоцветы, напротив, снизился.

Фото: Piter.TV