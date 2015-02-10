Спрос на шапки-ушанки, лапти и валенки в Петербурге вырос в 4 раза

Аналитики Авито зафиксировали рост продаж русских традиционных аксессуаров в октябре.

В преддверии Дня народного единства петербуржцы стали активно покупать традиционные русские аксессуары — шапки-ушанки, валенки и павловопосадские платки. Согласно исследованию Авито, в октябре спрос на эти товары вырос в три раза по сравнению с сентябрем, причем шапки-ушанки стали лидерами продаж с увеличением спроса в 4,2 раза.

Особой популярностью пользуются изделия ручной работы — дизайнерские валенки с вышивкой и аппликациями, лапти из натуральных материалов и меховые "кубанки". Женские валенки в среднем стоят 2,7 тыс. рублей, мужские — 1,5 тыс. рублей, а пара лаптей обходится покупателям менее чем в 1 тыс. рублей. Спрос на валенки среди мужчин вырос почти в три раза, среди женщин — в два раза.

Павловопосадские платки также демонстрируют рост популярности — интерес к ним увеличился на 72%. На платформе представлены как современные модели, так и винтажные экземпляры середины XX века. Тренд на традиционные русские аксессуары аналитики связывают с возросшим интересом к национальной идентичности и приближающимися зимними праздниками.

Фото: pxhere.com