Петербуржцы могут накопить на Lada Granta чуть меньше чем за год

При средней зарплате в 87,1 тыс. рублей на другие иномарки придётся копить уже от 20 месяцев.

Жители Санкт-Петербурга в среднем могут накопить на новый автомобиль Lada Granta за 7,2 месяца, исходя из среднего зарплатного предложения в 87,1 тыс. рублей. Согласно исследованию "Авито", на кроссовер Hyundai Creta стоимостью 1,7 млн рублей придётся откладывать уже 20,1 месяца, а на покупку Toyota Camry с пробегом за 2,65 млн рублей — 30,4 месяца. В Ленинградской области с средней зарплатой 92 тыс. рублей показатели составляют 19 и 31,5 зарплаты соответственно, тогда как по России в целом при зарплате 82,1 тыс. рублей на Lada Granta требуется 8,4 зарплаты.

Статистика регистраций за первые три квартала 2025 года показывает снижение рынка: в Петербурге зарегистрировано 133 тыс. автомобилей с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидером продаж остается LADA (12 тыс. единиц, снижение на 8%), затем следуют KIA и Volkswagen (по 8 тыс. регистраций, падение на 9% и 6% соответственно). Исследование демонстрирует, что даже при относительно высоких средних зарплатах в регионе покупка автомобиля требует значительных накоплений, особенно для иномарок среднего и премиального сегментов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в 2026 году возобновят производство на бывшем заводе GM.

Фото: Piter.TV