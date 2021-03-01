В Петербурге в 2026 году возобновят производство на бывшем заводе GM

Северная столица готовится к перезапуску автозавода полного цикла.

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, ныне "Автозавод АГР", начнет выпуск автомобилей полного цикла в 2026 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью "РИА Новости".

По словам Мантурова, предприятие прошло полное переоборудование и готовится к запуску производственной линии. Завод был законсервирован в 2015 году после ухода американского автоконцерна с российского рынка. Сейчас площадка полностью адаптирована под новые технологические процессы.

Кроме петербургского предприятия, в 2026 году планируется возобновить работу еще одного бывшего завода иностранного производителя. В общей сложности в России функционируют 11 из 13 таких перезапущенных площадок.

Как уточнил Мантуров, новые предприятия выпускают автомобили, которые постепенно занимают ниши, освободившиеся после ухода западных брендов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подержанные авто стали уходить с рынка почти вдвое быстрее.

Фото: freepik (usertrmk)