В Петербурге подержанные авто стали уходить с рынка почти вдвое быстрее

Северная столица ускорилась на вторичке — покупатели не ждут зимы.

Санкт-Петербург демонстрирует заметное ускорение продаж автомобилей с пробегом — средний срок реализации машин сократился до 29 суток. Осенний спрос и ожидание изменений в утилизационном сборе подстегнули покупателей быстрее принимать решения о покупке, сообщают "Ведомости".

Осенью 2025 г. на рынке подержанных автомобилей Петербурга зафиксировано сокращение сроков экспозиции почти во всех возрастных категориях. Машины трех–пяти лет стали продаваться на 7 дней быстрее — теперь они находят нового владельца за 29 суток. Автомобили младше двух лет уходят за месяц, что на 5 дней быстрее, чем в сентябре.

По словам представителя Авто.ру Сергея Игнатова, покупательская активность усилилась из-за опасений роста цен после возможного повышения утилизационного сбора. Кроме того, сезонное обновление автопарка традиционно приходится на осень, когда многие стараются успеть приобрести автомобиль до зимы.

