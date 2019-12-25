В Германии каждые 36 минут угоняют автомобиль

Лидером по числу угонов остаётся Берлин.

В Германии угон автомобилей остаётся серьёзной проблемой. По данным Немецкого союза страховщиков, в 2024 году в стране было похищено свыше 14 тысяч машин. Общая сумма ущерба, который пришлось компенсировать страховым компаниям, превысила 300 миллионов евро. В среднем каждый день фиксируется около 40 краж, рассказал портал 110km.ru.

Особый интерес у преступников вызывают премиальные внедорожники и модели верхнего сегмента. Самым угоняемым автомобилем стал Lexus UX. В рейтинге топ-20 японская марка представлена сразу четырьмя моделями. Также в тройку лидеров вошли Toyota Land Cruiser и Lexus NX. Одними из самых затратных для страховщиков стали угоны Porsche 911 — стоимость одного случая превышала 100 тысяч евро. В среднем по стране ущерб от кражи автомобиля оценивается в 20,7 тысячи евро.

Лидером по числу угонов остаётся Берлин. В 2024 году там пропало почти 3900 автомобилей — больше четверти от всех случаев по стране. При этом по сравнению с 2023 годом показатель снизился примерно на 10%. В южных регионах, включая Баварию и Баден-Вюртемберг, ситуация спокойнее, однако именно в Баден-Вюртемберге число угонов выросло на 11%.

Страховка полностью покрывает стоимость украденных машин, при этом владельцы не теряют скидку за безаварийное вождение. Но эксперты советуют дополнительно защищать автомобили, находящиеся в зоне риска: устанавливать блокираторы, современные сигнализации и системы спутникового слежения.

Фото: unsplash (Brandon Russell)