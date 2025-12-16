Новостройки Петербурга и Ленобласти попали в тройку самых крошечных в стране

Новостройки Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались одними из самых компактных в Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит РИА Новости. Средняя площадь новой квартиры в Северной столице достигает 41,4 квадратного метра, а в Ленинградской области — 41,3. Ниже этот показатель только в Запорожской области — 37 квадратных метров.

В десятку регионов с самыми маленькими строящимися квартирами также вошли Херсонская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Республика Тува, Астраханская область, Республика Адыгея и Донецкая Народная Республика. Там средняя площадь колеблется в диапазоне от 42 до 45 квадратных метров. Для сравнения: в Москве строящееся жилье в среднем имеет площадь 54,3 квадратного метра, а общероссийский показатель составляет 49 метров.

Эксперты объясняют сложившуюся тенденцию высокой стоимостью квадратного метра. В условиях дороговизны застройщики делают ставку на студии и небольшие двухкомнатные квартиры — для покупателя важнее конечная цена, а не метраж. Самые просторные новостройки, напротив, предлагают на Кавказе. Лидером является Республика Ингушетия с показателем почти 80 квадратных метров, за ней следуют Калмыкия (61,9) и Северная Осетия (61,4).

