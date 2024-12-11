Где можно купить самую дешевую Lada Granta

После рестайлинга 2018 года Lada Granta укрепила свои позиции на рынке.

Модель Lada Granta, запущенная в серийное производство в 2011 году, остается одним из самых популярных автомобилей в России. С момента старта продаж, когда стоимость базовой комплектации составляла 229 тысяч рублей, цены выросли более чем в три раза. Тем не менее, семейство Granta продолжает возглавлять рейтинги продаж благодаря сочетанию цены и функциональности.

После рестайлинга 2018 года Lada Granta укрепила свои позиции на рынке, обойдя даже флагманскую "Весту". Сегодня модель представлена в кузовах седан, лифтбек и кросс-универсал. Также доступны спортивные версии. Базовая комплектация седана стоит от 750 тысяч рублей, а топовый лифтбек Granta Sport – от 1,53 миллиона рублей.

Цены на подержанные автомобили также значительно выросли за последние годы. По данным 110km.ru, 5-летние модели Granta сейчас стоят в среднем 852,1 тысячи рублей, а 10-летние – около 553,1 тысячи рублей.

На стоимость автомобиля влияет региональная востребованность, количество предложений и уровень дохода населения. Так, самые дорогие 5-летние Granta в январе 2025 года продаются в Ставрополе (887,6 тысячи рублей), а самые доступные – в Санкт-Петербурге (739,6 тысячи рублей).

Цены на 10-летние модели варьируются от 431,8 тысячи рублей в Петербурге до 647 тысяч рублей в Воронеже. Даже самые бюджетные варианты стоят в полтора раза дороже, чем при покупке новыми.

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