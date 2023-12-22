В Петербурге выгоднее всего можно купить 3-летнюю Lada Granta

Ещё 3 года назад новый автомобиль стоил 510 900 рублей. Сейчас таких цен нет даже на подержанные трехлетние автомобили.

В апреле 2021 года новая Lada Granta с базовым 1,6-литровым мотором и "механикой" в стартовой комплектации стоила по официальному прайсу 510 900 рублей. Сейчас уже эти трехлетние автомобили стоят в несколько раз больше.

За последний год трехлетние Lada Granta подорожали на 36%. Если в мае 2023 года автомобиль 2020 года выпуска стоил в среднем 685 тысяч рублей, то в апреле 2024-го за машину 2021 года просили 929 тысяч рублей.

Журнал 110km.ru изучил собственную базу данных и выяснил, где можно выгоднее всего купить 3-летнюю Lada Granta.

Оказалось, что самая низкая средняя цена на "Гранту" по состоянию на апрель 2024 года – в Санкт-Петербурге. Здесь за машину просят чуть более 800 тысяч рублей. Немногим дороже стоит трехлетняя Lada Granta в Уфе, средняя цена составляет 827 тысяч рублей, а в Екатеринбурге – 832 тысячи рублей.

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Фото: Lada