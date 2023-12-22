Пять самых дорогих советских автомобилей апреля 2024 года

Сохранившиеся или восстановленные машины правительственных гаражей сейчас стоят целое состояние.

Автопром молодого советского государства развивался медленно. После Октябрьской революции первых лиц государства обслуживали автомобили иностранных марок. Но со временем руководители страны пересели на отечественные машины, которые сейчас они стоят десятки миллионов рублей.

Сохранившиеся или восстановленные машины правительственных гаражей сейчас стоят целое состояние. Журнал 110km.ru изучил актуальные предложения и выбрал пять самых дорогих советских автомобилей, которые можно купить в России в апреле 2024 года.

Открывает список один из первых экземпляров ЗиС 101 – модели, стоявшей у истоков отечественного легкового автомобилестроения. За неё просят 40 млн рублей.

В Симферополе продают еще более редкий ЗИЛ 117, экспериментальный вариант с литерой "П" – пятиместный лимузин с перегородкой, построенный в 1973 году в единственном экземпляре, его продадут за 50 млн рублей.

В Подмосковье продают президентский лимузин ЗИЛ 41052, собранный в последний год существования СССР. Машина выставлена на продажу за 59 900 000 рублей.

В Москве продают уникальный автомобиль ЗиС 110, собранный в 1948 году.

за 70 млн рублей.

И на первом месте находится ГАЗ 13 "Чайка" (1970), который в Ростовской области продают за 75 млн рублей.

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Фото: unsplash