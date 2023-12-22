Для россиян выбрали лучшие автомобили для поездок на дачу

В зависимости от подхода к загородному отдыху люди предъявляют разные требования к автомобилю.

Раньше большинство счастливых обладателей дачных участков добирались до них на автобусах и электричках. Со временем автомобиль превратился из роскоши в средство передвижения.

В зависимости от подхода к загородному отдыху люди предъявляют разные требования к автомобилю. Одним важен вместительный багажник, другим – просторный салон, в который могла бы поместиться вся семья или большая компания друзей. Некоторые ставят на первое место экономичный расход топлива. Редакция 110km.ru выбрала варианты под разные задачи.

Открывает список внедорожное семейство Lada Niva для плохих дорог. Haval М6 подойдёт для легкого бездорожья и перевозки рассады. Lada Vesta SW будет хороша для гладкого асфальта и ограниченного бюджета. Если вам нужен грузовик для бездорожья, на эту роль подойдёт Great Wall Poer KingKong. Для дальних поездок и больших семей журналисты автомобильного портала предлагают Evolute i-Space.

Ранее в ГИБДД обратили внимание, что некоторые водители неверно трактуют пункт 12 ПДД.

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