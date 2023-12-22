В ГИБДД обратили внимание, что некоторые водители неверно трактуют пункт 12 ПДД

Он регламентирует остановку и стоянку транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что некоторые водители неверно трактуют пункт 12 ПДД, который регламентирует остановку и стоянку транспортных средств, и дали разъяснения.

Как рассказали в ГИБДД редакции 110km.ru, чаще всего вопросы возникают по поводу остановки и стоянки автомобилей на остановке общественного транспорта. Водитель имеет право остановиться на 5 минут для посадки и высадки пассажиров , но только при условии, что он не создает помех для общественного транспорта. В остальных случаях стоять разрешено не ближе 15 метров от остановки общественного транспорта.

Чуть проще обстоит дело с пешеходными переходами: разрешено останавливаться перед ними на расстоянии не ближе 5 метров. Также надо проверять, чтобы от припаркованного автомобиля оставалось не менее 3 метров до сплошной разделительной линии разметки.

За нарушение вышеуказанных правил водителю грозит не только штраф, но и эвакуация. Штраф в Москве и Петербурге составляет 3000 рублей (1500 рублей со скидкой при оплате в течение 20 дней). Эвакуация в Петербурге обойдется в 3 340 рублей плюс по 100 рублей за каждый час стоянки.

Фото: Piter.tv