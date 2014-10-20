У Усть-Луги в лобовом ДТП погиб 50-летний водитель Lada Granta

Авария произошла утром 18 марта.

Проводится поверка по факту смертельного ДТП у Усть-Луги. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 41 километре автодороги "подъездной путь к морскому торговому порту "Усть-Луга" в Кингисеппском районе Ленобласти 18 марта в 09:25 водитель (40 лет) Chery Tiggo 4 не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta, под управлением 50-летнего мужчины.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Также МВД расследует смертельное ДТП на трассе в Подпорожском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv