МВД расследует смертельное ДТП на трассе в Подпорожском районе Ленобласти

В аварии погиб 84-летний водитель легкового авто.

Правоохранители устанавливают детали дорожного происшествия, имевшего место сегодня в 15:25 на автодороге А-215 "Лодейное поле – Брин-Наволок". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского отделения МВД.

Установлено, что ДТП спровоцировал 84-летний водитель легковой машины "Мицубиси". Управляя автомобилем, он по не установленным причинам столкнулся с грузовым "Вольво", который двигался по встречному направлению.

В результате аварии водитель легковушки скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Ранее мы сообщали, что полиция ищет водителя, который покинул автостоянку у БКЗ "Октябрьский" без оплаты.

Фото: МВД Санкт-Петербурга