Полиция ищет водителя, который покинул автостоянку у БКЗ "Октябрьский" без оплаты, нарушив ПДД

Водитель, проигнорировав требование об оплате, задним ходом выехал на тротуар и покинул территорию парковки.

Вблизи БКЗ "Октябрьский" зафиксирован инцидент с участием водителя такси. Согласно данным камер видеонаблюдения, он покинул парковку, не оплатив стоянку, а также нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Водитель, проигнорировав требование об оплате, задним ходом выехал на тротуар и покинул территорию парковки. Такой манёвр не только нарушает ПДД, но и создаёт угрозу безопасности пешеходов.

Информация о происшествии передана в правоохранительные органы. Водитель будет установлен, а его действия проверены на предмет административной ответственности.

Комитет по транспорту и Городской центр управления парковками напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения.

Фото: Piter.tv